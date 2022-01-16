القيادة العامة تصدر تكلف اللواء 128 بمنع الصيد الجائر في الجنوب

ذكرت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة إن القيادة العامة أصدرت تعليماتها إلى قوة الدوريات الصحراوية باللواء مئة وثمانية وعشرين المعزز بخصوص منع الصيد الجائر الذي تتعرض له الحيوانات البرية على طول الشريط الحدودي الجنوبي.

وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي أن هذه التعليمات تأتي بهدف الحفاظ على الحياة البرية للحيوانات الصحراوية من الانقراض والتي تعيش في الجنوب الليبي خصوصا بعد ما تعرضت له طيلة السنوات الماضية والتي تعد عمليات إبادة وليس مجرد صيد مقنن.

ونوهت إلى أنه سيتم معاقبة الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال وإحالتهم للجهات القانونية المختصة ومصادرة آلياتهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.