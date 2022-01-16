فؤاد: الانتخابات البرلمانية هي فقط الخطوة الصحيحة

قال محمد فؤاد الطبيب الليبي المقيم في جنوة الإيطالية، ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لايعترف بمجلس الدولة ولذلك التقى مع خالد المشرى سرا ولم يلتق به علنا، مضيفاً: “غباء وحماقة سياسية لم يشهد لها العالم مثيلًا من قبل” وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “على العموم الانتخابات البرلمانية هى الخطوة الوحيدة فى الاتجاه الصحيح وغير ذلك هو عبث ومحاولات من هذه الاجسام غير الشرعية للبقاء فى السلطة، ومايبقى البرلمان وعقيلة فى المشهد هو طمع وحماقات السياسيين فى الغرب الليبى وإلا فعدم الاعتراف بالبرلمان الذى لايعترف بأى اتفاقيات وعدم التعامل معه يجب أن تكون أو الخطوات للذهاب إلى انتخابات”.