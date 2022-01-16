التركاوي لـ«بوابة إفريقيا»: تأزم المشهد الليبي نتيجة لتضارب مصالح الدول في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

16 January, 2022

رأى عضو مجلس النواب خير الله التركاوي، أن تأزم المشهد الليبي هو نتيجة لانعكاسات تضارب مصالح الدول الخارجية في ليبيا.

وقال التركاوي في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أتوقع أن يتم إقالة الحكومة الحالية أو تغيير بعض حقائبها الوزارية، وذلك على خلفية ما نراه في الوضع الراهن من تخبط المشهد الليبي وحسب التدخلات من بعض دول المجتمع الدولي وتأثيرها في الفرقاء الليبيين”.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد دعت في وقت سابق كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية تُعقد الإثنين، بمقر مجلس النواب بطبرق، والجلسة المرتقبة هي الأولى التي يترأسها عقيلة صالح منذ عودته لمهامه على رأس المجلس، بعد أن كان نائبه فوزي النويري يترأس الجلسات بموجب تكليف بعد ترشح عقيلة للرئاسة.