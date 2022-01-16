فرع مصرف الصحاري بسرت يرفع سقف السحب إلى 10 آلاف دينار

أكد مدير فرع مصرف الصحاري بسرت، مفتاح معيقل، اليوم الأحد، أن إدارة الفرع رفعت سقف السحب للزبائن بالمصرف إلى 10 آلاف دينار شهريا، لأول مرة ما يدل على توفير السيولة النقدية بالفرع.

وقال معيقل لـ«بوابة الوسط» إن شبابيك التعامل مع الزبائن مفتوحة والسيولة النقدية متوفرة بفرع المصرف، مشيرا إلى أن عدد الحسابات الجارية بالفرع وصلت إلى أكثر من 12 ألف حساب جاري.

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وأضاف معيقل أن كافة حوافظ المرتبات عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 التى وصلت إلى فرع مصرف الصحاري جرى إدراجها بحسابات الزبائن الجارية.

وعانت فروع كافة المصارف التجارية العاملة في سرت خلال الأشهر الماضية من نقص السيولة النقدية خلال العام 2021 وخاصة فرعي مصرفي التجارة والتنمية والوحدة بالمدينة.