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وليامز تصل القاهرة للتشاور حول سبل المضي قدمًا في العملية الانتخابية الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفاد مسؤول المكتب الإعلامي للبعثة الأممية في ليبيا جان علم بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إلى القاهرة، في إطار جهودها المستمرة للدفع بالعملية السياسية.

علم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن وليامز ستعقد سلسلة من اللقاءات بين 15 و16 يناير الجاري مع مسؤولين مصريين وممثلين عن الجامعة العربية، للتباحث والتشاور حول الأوضاع في ليبيا، في إطار دعم إقليمي ودولي منسَّق للعملية السياسية بما في ذلك العملية الانتخابية.

وقال علم: إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا تعتزم خلال هذه الزيارة لقاء محاورين ليبيين في القاهرة، لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل المضي قدمًا في العملية الانتخابية، وفق تعبيره.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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