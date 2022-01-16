الكبير لـ218: جل النواب متفقون على تغيير الحكومة الحالية

قال عضو مجلس النواب المبروك الكبير، إن جل النواب متفقون على بديل للحكومة الحالية، والتي اتهمها بالفشل وشبهات الفساد التي تُطاردها خاصة في قطاع الصحة.

وأضاف الكبير في تصريح خصّ به 218، أن تغيير الحكومة الحالية مطلب للجميع، كما أنه توجُّه عام لدى المواطنين قبل أن يكون لدى مجلس النواب، الذي اتفق أغلب نوابه على ضرورة تغيير هذه الحكومة.

وأشار الكبير إلى أن مجلس النواب وأعضاءه في انتظار أعمال لجنة خارطة الطريق، لافتاً إلى أنه لا توجد أية خطوات في هذا الاتجاه، إلا بعد الانتهاء من الاستماع إلى أعضاء لجنة خارطة الطريق في جلسة 24 يناير القادم.

جدير بالذكر أن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي صرّح لـ218 في وقت سابق، بأن جلسة المجلس التي ستُعقد يوم غد الاثنين ستُخصص لتعيين رئيس جديد للحكومة.

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