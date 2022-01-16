إحالة مقترح لدعم القمح والأرز وزيت الطعام هذا العام للحكومة

أعلن مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد، مصطفى قدارة، تقديم الوزارة مقترحا للحكومة لدعم القمح والأرز وزيت الطعام خلال موازنة العام الحالي.

وقال قدارة في تصريح صحفي إن قيمة الدعم المقترح ستكون أربعين بالمئة من السلعة، لأن ارتفاع أسعار القمح عالميا أثر على رغيف الخبز، إضافة إلى أن أسعار الأرز وزيت الطعام شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بنسبة تصل إلى خمسة وسبعين بالمئة.

وأشار قدارة إلى أن هذه الأسعار لا تتناسب مع القوة الشرائية للدينار، منبها كذلك إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء ديوان للحبوب، سيتم من خلاله توزيع الدقيق بدعم حكومي بنسبة أربعين بالمئة، من أجل توفير مخزون غدائي للبلاد، ومن أجل مراقبة الأسعار المتدوالة في الأسواق.

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