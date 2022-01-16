مطالبات بضخ أموال لمؤسسة النفط لضمان وجود الدولة الليبية بمناطق النفط والغاز في المتوسط

قال رئيس مجلس إدارة شركة نفط ليبيا عمر الشامخ، إن الاتفاقية الليبية التركية بخصوص مناطق النفط في المتوسط لا علاقة لها بالاتفاقية الأمنية، مطالبًا الدولة الليبية بأن تضخ الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لتضمن وجودًا في المتوسط في مناطق النفط والغاز.

الشامخ وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي: الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس السبت، أوضح أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن حكومة عمرها تسعة أشهر لن تكون قادرة على وضع برامج للاستثمار الخارجي والمحلي في ظل الانقسام الليبي الحاصل.

وأضاف الشامخ “إن الدَّين العام يمكن معالجته من قبل الحكومة، أما الخطورة فتكمن في الدَّين الخارجي والذي يحتاج وضع سياسات اقتصادية للتعامل معه”، وفقًا لقوله.