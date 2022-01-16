اقنيدي: الحكومة تتجه بالبلاد إلى الضياع والنواب مصرون على تغييرها

أكد عضو مجلس النوب، سالم اقنيدي، ضرورة تغيير الحكومة الحالية، مشيرا إلى النواب مصرون على تغييرها بأية طريقة، حيث تتجه بالبلاد نحو الضياع نظرا لصرفها أموالا في مسارات غير معلومة.

وقال اقنيدي في تصريحات تلفزيونية: “استمرار الحكومة إلى يونيو المقبل سيضيع المزيد من الأموال، وأطالب رئيسها عبد الحميد الدبيبة بتوضيح الوجهات التي صرفت عبرها الحكومة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف “ستيفاني وليامز تعمل بطريقة تخالف اتجاه النواب، وأن ما يهم النواب هو ما وراء الانتخابات لاسيما في ظل وجود شخصيات جدلية، فنحن نسعى إلى عملية انتخابية مقبولة لدى الجميع”.