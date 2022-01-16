شكري يؤكد للعمامرة أهمية العمل على دعم حل «ليبي- ليبي» للخروج من الأزمة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه اليوم الأحد في القاهرة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة «أهمية العمل على دعم حل ليبي-ليبي للخروج من الأزمة الحالية» وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت الوزارة في بيان أن لقاء شكري ولعمامرة الذي تطرق إلى مناقشة مستجدات الملف الليبي، جرى خلاله أيضًا تأكيد ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شئون ليبيا، وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية، وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيري خارجية مصر والجزائر تطرقا أيضًا إلى عدد من قضايا المنطقة والمسائل التي تهم الجانبين، بما في ذلك مستجدات الملف الليبي؛ وكذلك تطورات الأوضاع في كل من السودان ومالي ومنطقة الساحل والصحراء.