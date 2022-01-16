وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان مستجدات الملف الليبي

تباحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة- في القاهرة اليوم الأحد- مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المُشترك ومنها الملف الليبي -وفقاً لما أوردته الصفحة الرسمية للخارجية المصرية .

وأكد “شكري” في هذا الصدد على أهمية العمل على دعم حل ليبي-ليبي للخروج من الأزمة الحالية و “على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شئون ليبيا وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار”.

كما تناول الوزيران المصري والجزائري، تطورات الأوضاع في السودان ومالي ومنطقة الساحل والصحراء وموضوعات حفظ السلام وضرورة تكثيف التنسيق في إطار العمل الأفريقي المشترك بما يعزز جهود تحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية، “في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها المستجدات المتلاحقة في المنطقة”.

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