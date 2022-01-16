نائب مصرف ليبيا يصف نصف احتياطات الدولة بالضائعة

وصف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، نصف احتياطات الدولة بالضائعة، مضيفا أن الطبقة السياسية الحالية بشكل عام في البلاد لم تبد اهتماما بمستقبل الاقتصاد الوطني.

وطالب الحبري بالبدء في إصلاح القطاع المصرفي وضرورة إعادة النظر في القانون رقم واحد لسنة 2013، إضافة إلى ضرورة إعادة تفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية، وجاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الذي نظمه مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي.

ودعا الحبري، إلى تشكيل لجنة علميه هدفها التطوير الاقتصاد الليبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون هناك إصلاح دون وجود إرادة سياسية واعية خالية من الفساد هدفها الوطن.

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