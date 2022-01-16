علي التكالي: إجراء الانتخابات الليبية غير ممكن في المدى المنظور وهذه الأسباب

بوابة افريقيا الإخبارية/سنيا البرينصي |

16 January, 2022

قال عضو مجلس النواب علي أحمد التكالي إنه لا يعتقد أن الظروف الحالية بليبيا ستسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المدى المنظور.

وأوضح التكالي، في تصريح خاص ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأحد، أن الحديث عن تنظيم الانتخابات بليبيا غير ممكن خلال ال6 أشهر القادمة على أقل تقدير.

وأبرز عضو مجلس النواب أن الظروف التي منعت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021 لا زالت قائمة وأهمها عدم التوافق حول القوانين الانتخابية إلى جانب المسائل المتعلقة بالجوانب القانونية والطعون أمام المحاكم، والأهم من ذلك هو عدم وجود قاعده دستورية متفق عليها تضمن القبول بنتائج الانتخابات من جميع الأطراف.