وفاة 5 أشخاص في حادث سير على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف

تُوفي 5 أشخاص جراء حادث سير مروع وقع على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف على بُعد 180 كلم شرق مدينة سرت، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مصدر أمني بالمنطقة «بوابة الوسط» بأن الحادث ناتج عن تصادم ثلاث سيارات على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف، مشيرًا إلى احتراق سيارة نوع «بي إم دبليو» بالكامل درءًا للتصادم.

وأوضح المصدر الأمني أن الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص، جرى التعرف على ثلاثة منهم وهم عبدالنبي فرج والسنوسي فضل اقجيج من رأس لانوف، ومراد أبوبكر العجيلي من بن جواد، فيما لا يتم التعرف على الشخصين الآخرين اللذين كانا يستقلان السيارة المحترقة.

إحدى السيارات في موقع الحادث على الطريق الساحلي براس لانوف. (الإنترنت)