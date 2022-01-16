“المنفي” يبحث مع أعضاء مجلس الدولة بالمنطقة الشرقية ملف المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبيين في بيان، على فيسبوك، أن “اللقاء تطرق إلى موضوع المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف”.

وبحث اللقاء “ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، وتم مناقشة الأوضاع في السجون، والإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية”.

وأكد “المنفي” على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.