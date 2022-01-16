“التربية والتعليم” تطالب بالتقيد بالقواعد القانونية لتهذيب سلوك التلاميذ

طالبت وزارة التربية والتعليم بالعمل وفق لائحة تنظيم شؤون التعليم رقم 779 لسنة 2018، التي حددت قواعد تهذيب سلوك التلاميذ والطلاب بالتوجيه والإرشاد والجزاء.

وشدد الكِتاب الذي وجّهه مدير إدارة التعليم الأساسي لمديري مكاتب التعليم الأساسي بالمراقبات، على تفعيل اللائحة ونشر وتوضيح نصوصها في لوحة الإعلانات لجميع التلاميذ والمعلمين.

وأشار الكِتاب إلى ضرورة الابتعاد عن العقاب الجماعي والفردي بالضرب والشتم والتحقير، والتي تعد أساليب غير مقبولة من وجهة النظر التربوية، حيث إنها لا تؤسس إلى تكوين شخصية التلميذ وإعداده جيداً.

وعزت الوزارة توجيه هذا الخطاب بسبب ما قالت عنه إنه تفشٍ لظاهرة العقاب البدني والجسدي، بالضرب أو الشتم والتحقير على التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بياناً بشأن التّعنيف الجسدي لطلّاب مدرسة “أحفاد المجاهدين” الثانوية، واصفةً ما جرى بالفعل المُشين والذي تَمثّل في إنزال العقوبة الجسدية بالطلاب، حيث استنكرت هذا الفعل ملزمة مراقبة التربية والتعليم – سوق الجمعة، بإجراء تحقيق فوري في الواقعة، وموافاة الوزارة بنتائج التحقيق.

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