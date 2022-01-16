جلسة الـ17 من يناير.. هل ستكون المسمار الأخير في نعش الحكومة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انعقاد جلسة نيابية مرتقبة، تبحث جملة من المواضيع، أبرزها مستقبل الحكومة المؤقتة، سبقها تصريحات وتسريبات ووعيد نيابي بالحزم والغلظة.

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