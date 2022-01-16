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جلسة الـ17 من يناير.. هل ستكون المسمار الأخير في نعش الحكومة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انعقاد جلسة نيابية مرتقبة، تبحث جملة من المواضيع، أبرزها مستقبل الحكومة المؤقتة، سبقها تصريحات وتسريبات ووعيد نيابي بالحزم والغلظة.

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قناة ليبيا

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