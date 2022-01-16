ليبيا الان

الداخلية: اشتباكات التشكيلات المتخاصمة في طرابلس لا تتبعنا

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد المنعم العربي، إصابة شخص بجروح جراء الاشتباكات وسط العاصمة الليبية طرابلس، وهو من أحد التشكيلات المتخاصمة.

ونفى باسم وزارة الداخلية، في تصريحات صحفية، وجود إصابات في صفوف المدنين أو تسجيل أضرار مادية.

وقال العربي، إن التشكيلات المتخاصمة لا تتبع وزارة الداخلية، وقد تمّ فض النزاع المسلح وتوقفت أصوات الرماية.

وأشار باسم وزارة الداخلية، إلى أن وزارة الداخلية نشرت دوريات في وسط العاصمة من أجل بسط الأمن.

وكانت اشتباكات مسلحة قد نشبت، مساء اليوم، في طريق الشط بالقرب من ميناء طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك