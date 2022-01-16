بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص في حادث سير على الطريق الساحلي بـ “رأس لانوف”

العنوان-سرت

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف شرقي سرت.

وقالت مصادر أمنية أن الحادث ناتج عن تصادم ثلاث سيارات على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف، مشيرًا إلى احتراق سيارة نوع “بي إم دبليو” بالكامل.

وأوضحت ذات المصادر إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص، جرى التعرف على ثلاثة منهم وهم عبدالنبي فرج والسنوسي فضل اقجيج من رأس لانوف، ومراد أبوبكر العجيلي من بن جواد.

فيما لا يتم التعرف على الشخصين الآخرين اللذين كانا يستقلان السيارة المحترقة.