المنفي يبحث المشهد السياسي مع أعضاء الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وشهد اللقاء، الذي عقد اليوم الأحد، مناقشة ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس، بحث الأوضاع في السجون والسجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، وإجراءات الإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم، وتم تنفيذها مؤخرا.

وشدد المنفي على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

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