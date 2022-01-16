تأخير منحة الأبناء ليس من وزارة المالية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية، عمر بسيسة، أن منحة الأبناء دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام الماضي تمت إحالتها إلى حسابات وزارة الشؤون الاجتماعية منذ ديسمبر الماضي.

وأوضح بسيسة في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أنه بمجرد وصول التفويض المالي الخاص بالمنحة لم يستغرق العمل عليها حتى يوم في وزارة المالية، وكذلك بمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف بسيسة أن تأخير المنحة للربع الأخير من العام الماضي ليس من وزارة المالية، مؤكداً سرعة أنجازها في يوم واحد بعد استلام التفويض.

وفي سياق متصل قال مدير مشروع أرباب الأسر بالمصرف المركزي، سالم السيوي في تصريح سابق لـ أخبار ليبيا 24، أن تأخير صرف منحة الزوجة والأبناء سببه وزارة الشؤون الاجتماعية، التي من المفترض أن ترسل إلى مصرف ليبيا المركزي خطاباً حتى يأذن بصرف المنحة.

مؤكداً أنه لم يصلهم خطاب من الشؤون الاجتماعية لصرفها حتى هذه اللحظة.