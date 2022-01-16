الرئاسي: المنفي تسلم مبادرة بشأن المصالحة الوطنية من رئيس حزب الجبهة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس حزب الجبهة الوطنية، عبد الله الرفادي، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومشروع المصالحة الوطنية، والذي يعتبر المظلة التي تجمع تحتها كل الليبيين، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وأكد البيان الصادر، أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بشكل عام.

وسلم رئيس حزب الجبهة الوطنية، لرئيس المجلس الرئاسي مبادرة بشأن المصالحة الوطنية.