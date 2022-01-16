ليبيا الان

الرئاسي: المنفي تسلم مبادرة بشأن المصالحة الوطنية من رئيس حزب الجبهة الوطنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس حزب الجبهة الوطنية، عبد الله الرفادي، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومشروع المصالحة الوطنية، والذي يعتبر المظلة التي تجمع تحتها كل الليبيين، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وأكد البيان الصادر، أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بشكل عام.

وسلم رئيس حزب الجبهة الوطنية، لرئيس المجلس الرئاسي مبادرة بشأن المصالحة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك