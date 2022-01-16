نقاط أساسية على طاولة الليبية لحقوق الإنسان ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، رفقة مدير مكتب التدريب والتوعية والتوثيق باللجنةطارق حمودة، ومدير مكتب الإعلام والاتصال خالد المرغني، اجتماعاً تشاورياً مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية محمد سالم الخوجة، لبحث التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز إلى جانب الآليات المتخذة للتخفيف من معاناة المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز وتحسين أوضاعهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية لهم .

وناقش فريق اللجنة بحسب ما ذكرت في بيان لها، تطورات ملف الهجرة غير القانونية، ومعرفة أوضاع المهاجرين بمراكز الإيواء، واستمع فريق العمل لشرح وافٍ من جانب رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية المكلف حديثاً، عن أوضاع المهاجرين وحجم احتياجاتهم الإنسانية من رعاية صحية ومعيشية. وقال البيان إنه جرى التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية العمل لتيسير وتسهيل إجراءات العودة الآمنة لهم، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في ميدان الهجرة بليبيا، وأهمية قيامها بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين وخاصة منهم الأشد احتياجاً من النساء والأطفال والمرضى والعجزة.

كما بحث فريق عمل اللجنة مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أهـم التحديات التي تواجه عمل الجـهـاز واحتياجاته لتحسين أوضاع مراكز الإيواء، والبرامج الآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسُبل رعاية الموجودين منهم بمراكز الإيواء ومراعاة الأوضاع الإنسانية الاستثنائية التي يمرون بها، بما يضمن الالتزام بالاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد حمزة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تضع ملف الهجرة غير القانونية في مقدمة أولويات عملها وتولي اهتماما خاصا بمتابعة أوضاع المهاجرين، بما يكفل ويضمن إحترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا ، ويحفظ كرامتهم. بالإضافة إلى الحرص التام على صيانة وحفظ أمن وسلامة الأراضي الليبية، وإحترام القوانين المحلية وأيضاً التزامات الدولة الليبية التي وقعت وصادقت عليها.