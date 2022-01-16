الدبيبة يعتمد إنشاء ثلاث بلديات جديدة بمنطقة غات

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، إنشاء ثلاث بلديات جديدة بمنطقة غات جنوب غرب ليبيا، تلبية لمطالب سكان تلك المناطق، التي نقلها عضو مجلس النواب، صالح همة بكدة.

ووفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن البلديات الجديدة بمنطقة غات هي بلديات البركت، وتهالة وأوال، والتي كانت في السابق تابعة لبلدية غات.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لتوجهها الرامي إلى تعزيز اللامركزية وللمساهمة في تقريب الخدمات للمواطن بهذه المناطق ولتحسين حياتهم.

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وسبق أن أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في 13 نوفمبر 2021، سبعة قرارات تقضي بإنشاء سبع بلديات جديدة وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

ووفق قرار مجلس الوزراء رقم «529»، فقد تقرر إنشاء بلدية تحت اسم تنيناي، فيما نص القرار رقم «528» على إنشاء بلدية العوينية، والقرار رقم «527» على إنشاء بلدية المردوم.

في حين نص القرار رقم «526»، على إنشاء بلدية تحت مسمى زويلة، والقرار قم «525»، على إنشاء بلدية سيناون، والقرار رقم «524»، على إنشاء بلدية برقن، بينما تقرر إنشاء بلدية القريات، وفقًا للقرار رقم «523».

لقاء الدبيبة مع عضو مجلس النواب عن غات صالح همة بكدة، الأحد 16 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع عضو مجلس النواب عن غات صالح همة بكدة، الأحد 16 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع عضو مجلس النواب عن غات صالح همة بكدة، الأحد 16 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)