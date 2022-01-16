أبو الغيط وويليامز يتوافقان على أهمية الانتخابات في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأضاف مصدر مسؤول في أمانة الجامعة، أن اللقاء الذي عقد اليوم الأحد شهد توافقا حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية، إضافة إلى استمرار التشاور في المسارات الثلاث العسكرية والأمنية والاقتصادية بالنسق الذي كانت عليه قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات، والتي كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر من العام المنقضي.

وشدد أبو الغيط، على مواصلة التشاور والتنسيق حول ليبيا من أجل الوصول إلى مؤسسات منتخبة، مؤكدا على ضرورة تشجيع المؤسسات على تحمل مسؤولياتها تجاه الليبيين في هذه المرحلة التي وصفها بالمهمة والبالغة الدقة.

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