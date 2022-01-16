آمر الكتيبة 173: ما تم نشره عن مطار غات غير صحيح وهدفه تأجيج الرأي العام

أجرى آمر الكتيبة 173 التابعة للقيادة العامة العقيد أغلس محمد، اليوم الأحد، رفقة مجموعة من القيادات الأمنية في بلدية غات وعلى رأسهم عميد المجلس البلدي، زيارة إلى مطار غات للاطلاع على الأضرار التي تعرضت لها إحدى انارات المهبط بالمطار.

وكان برفقة آمر الكتيبة 173 مدير الأمن غات ورئيس جهاز الأمن الداخلي فرع غات وأمر اللواء 25 غات والغرفة الامنية المشتركة وذلك لتفنيد ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من وجود عدد 8 مصابيح تم العبث بهم وتخريبها.

العقيد أغلس، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد أن ما تم نشره غير صحيح وهدفه تأجيج الرأي العام وإن المصابيح المتضررة هي واحدة.

ومن جانبه أكد مدير المطار بأن القوات المسلحة المتواجدة في المطار لا تعيق أي حركة للملاحة الجوية أو أعمال الصيانة القائمة في المطار ودورها تأمين فقط.