“القطراني” يطلع على احتياجات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية

عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، اليوم الأحد اجتماعاً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع شهد حضور، كلًا من وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والمحامي العام ببنغازي ورئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ووكيل نيابة مكتب المحامي العام المشرف على المؤسسة.

وأشار البيان، إلى أنه تم خلال الإجتماع الذي تمت الدعوة له من قبل «القطراني»، مناقشة أوضاع المؤسسة والنزلاء وسبل توفير الاحتياجات اللازمة كالطعام والأدوية والمعدات الطبية.

واستعرض رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي أوضاع السجناء والنقص الشديد في المتطلبات اليومية للنزلاء وتجاوز السجن لقدرته الاستيعابية الأمر الذي يتطلب التوسعة بشكل عاجل .

ومن جانبه أكد المحامي العام ببنغازي على ضرورة إحالة كافة طلبات الإجازات والتشغيل للنظر فيها مؤكداً أن هذه الإجراءات لاتتم إلا عن طريق النيابة العامة.

هذا وقد تم خلال هذا الإجتماع التواصل مع وزيرة العدل من قبل النائب الأول، وقد أكدت خلال هذا الاتصال أن الوزارة على استعداد لتوفير كافة ما يلزم للمؤسسة .

و للوقوف أكثر على أوضاع السجن والنزلاء قام «القطراني» رفقة الحضور بزيارة ميدانية لعنابر المؤسسة ومعاينتها على أرض الواقع والحديث مع النزلاء مباشرةً لمعرفة كافة الأمور التي يعانون منها كما تمت زيارة مستشفى المؤسسة والمطبخ لمعرفة مدى جاهزيتهم من عدمه لتقديم الخدمات للنزلاء واستيعاب عددهم.

وأكد «القطراني» أن ملف حقوق الإنسان ملف مهم جداً وأنه يوليه اهتماماً وحرصاً شديدين، كما أكد أيضاً على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة التي يعاني منها نزلاء المؤسسة وأنه سيتابع هذا الملف شخصياً مع وزارة العدل والأجهزة المختصة للوصول إلى الحلول العاجلة لتحسين مستوى خدمات المؤسسة للنزلاء.