موضحة أسباب تأخر صرفها للزوجة.. الكيلاني: منحة الأبناء ستودع غداً بحسابات المستفيدين

العنوان-طرابلس

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، اليوم الأحد، إن الوزارة أرجأت صرف منحة الزوجة والأولاد لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 حتى تتمكن من إدراج أكبر عدد من حالات الولادة والوفاة وغيرها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين بالمنحة؛ وذلك لتقليل عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة بعد صرف الأشهر الماضية من المنحة.

ونوهت الكيلاني في تصريح عبر منصة حكومتنا بأن قيمة المنحة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 ستودع غدا الاثنين بحسابات المستفيدين في المصارف.

وأوضحت الكيلاني أن الوزارة أحالت في 24 أبريل 2021 قيمة أشهر يناير وفبراير ومارس من العام ذاته إلى حسابات المستفيدين لدى المصارف، كما أحالت يوم 16 يوليو القيمة المخصصة لأشهر أبريل ومايو ويونيو، وأحالت يوم 18 أكتوبر القيم الخاصة بأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأكدت الكيلاني أنه لم يحصل أي تأخير في صرف المنحة؛ لأن الوزارة تعمل جاهدة على إيصال الاستحقاقات للمواطنين وفق السياق المتبع الذي تم الاتفاق عليه مع مصلحة الأحوال المدنية بموجب رسالتهم المؤرخة في 2 يناير التي توصي بعدم صرف مستحقات أي شهر إلا بعد انقضاء الشهر الذي يليه أو نهايته لضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات ولتقليل أكبر عدد من الأفراد في الملاحق والتقليل من التظلمات لتقليل الإجراءات الخاصة بها.

وطمأنت الكيلاني المواطنين بأن الوزارة عاكفة على إيصال المنحة لمستحقيها، لافتة بأنه ابتداء من غدٍ ستصل قيمة المنحة إلى المصارف وفق السياق المتبع والإجراءات الروتينية واللوائح والقوانين المعمول بها في صرف المنحة كما هو معمول بها منذ بداية العام 2021.

وبشأن منحة الزوجة، قالت الكيلاني إن اجتماعًا عُقِد بالخصوص بين الوزارة ومركز توثيق المعلومات بوزارة العمل والتأهيل لتوثيق وضع الزوجة العاملة والتي لا تعمل لصرف المنحة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوزارة تعمل الآن على تجهيز البنية التحتية لصرف منحة الزوجة.