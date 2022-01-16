ويليامز والجرندي يبحثان آخر المستجدات الليبية

استعرضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في تونس آخر المستجدات في ليبيا.

وأثنت ويليامز على دور تونس الأساسي والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم المقدم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أكد الطرفان في اللقاء على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية قدماً، بما في ذلك إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى التشديد على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، حسب ما جاء في تغريدة لويليامز على صفحتها الرسمية.

وتجري ويليامز مؤخراً مباحثات مكثفة مع عدد من المسؤولين في ليبيا ودول الجوار والمنطقة، وسط توقعات بوصولها إلى موسكو يوم غد الإثنين لإجراء محادثات مع الخارجية الروسية.

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