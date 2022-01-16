ندوة علمية حول الوقاية من كورونا وأهمية التطعيمات في صبراتة

احتضنت قاعة ليبرتون في صبراتة ندوة علمية نظمتها جمعية الهلال الأحمر حول فيروس كورونا ومتحوراته وأهمية التطعيمات لكافة شرائح المجتمع.

تهدف الندوة إلى نشر ثقافة التوعية والتعريف بأنواع اللقاحات وتأثيرها ودورها في انخفاض عدد الحالات المرضية بكورونا.

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