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ندوة علمية حول الوقاية من كورونا وأهمية التطعيمات في صبراتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتضنت قاعة ليبرتون في صبراتة ندوة علمية نظمتها جمعية الهلال الأحمر حول فيروس كورونا ومتحوراته وأهمية التطعيمات لكافة شرائح المجتمع.

تهدف الندوة إلى نشر ثقافة التوعية والتعريف بأنواع اللقاحات وتأثيرها ودورها في انخفاض عدد الحالات المرضية بكورونا.

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قناة ليبيا

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