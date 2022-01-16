لجنة خارطة الطريق ستقدم تقريرها المبدئي للبرلمان بعد 24 يناير – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، عبدالسلام نصية أنه من المتوقع أن يتم تقديم التقرير المبدئي في أول جلسة للبرلمان بعد يوم 24 يناير.

وأوضح نصية في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن هناك العديد من اللقاءات مع المجلس الأعلى الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور.

وأيضا الأحزاب السياسية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وغيرها من الكيانات.

لافتا أن ذلك يأتي لتوسيع قاعدة المشاركة ومساهمة الجميع في وضع خارطة الطريق.

وأشار نصية إلى أن هناك توافقات مهمة خاصة في معالجة المسار الدستوري، ولكنها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والوضوح حتى يتم معالجة هذا المسار بشكل واضح.

وأوضح نصية أن الحديث الآن على المسار الدستوري بكامل مراحله والذي سيفضى في النهاية إلى دستور دائم للبلاد.