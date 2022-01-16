المنفي: الكبير اطلعني على خطة توحيد المصرف المركزي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد بديوان المجلس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وذلك لبحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي تأكيداً على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة.

شدد المنفي، على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.

من جهته، اطلع الكبير، المنفي على خطة توحيد المصرف المركزي، والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك.