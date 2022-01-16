«الصحة» تبحث استكمال تنفيذ العطاء العام لحل مشكلة نقص الإمداد الطبي

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اجتماعًا مشتركًا مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو ولجنة الممارسة للعطاء العام، للشروع في تنفيذ العطاء العام للدولة لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي.

واستعرضت لجنة الممارسة، خلال الاجتماع، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمال مهامها، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

– الدبيبة يصدر 3 توجيهات بشأن الإمداد الطبي

وأكد الوزير أن وزارة الصحة ستدعم لجنة الممارسة لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت، من خلال توفير مقر لها وصرف مكافآت مالية لأعضائها.

ويغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من «الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة».

وفي 12 يناير الجاري، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ثلاثة توجيهات عاجلة، عقب اجتماع عقده مع لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، للوقوف على الصعوبات التي تواجه سير العمل بالجهاز.

واحدة منها، جاء في خطاب موجه إلى وزير الصحة، بضرورة تفعيل العطاء العام للعام 2022، وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، وتفعيل منظومة صرف الأدوية التخصصية الموجودة لدى ديوان وزارة الصحة والتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي بالخصوص، ومراجعة اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي الخاص بجهاز الإمداد الطبي ليتمكن من إنجاز مهامه بالشكل المطلوب.

وفي خطاب إلى وزير المالية، وجه رئيس الوزراء باستثناء بند دعم الأدوية في الميزانية العامة من آلية صرفها كأرباع سنوية وصرف المخصصات بالنصف الأول من العام الجاري، حتى يتمكن من تنفيذ خطته المناطة به.

جانب من اجتماع وزير الصحة مع لجنة الممارسة بالعطاء العام. الأحد، 16 يناير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الصحة مع لجنة الممارسة بالعطاء العام. الأحد، 16 يناير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الصحة مع لجنة الممارسة بالعطاء العام. الأحد، 16 يناير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الصحة مع لجنة الممارسة بالعطاء العام. الأحد، 16 يناير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)