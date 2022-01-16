تشكيل 4 لجان لتنظيم احتفالات ذكرى ثورة فبراير

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة عليا و3 لجان فرعية للإعداد وتنظيم احتفالات الذكرى 11 لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص القرار على تشكيل لجنة عليا للإعداد والتنظيم لاحتفالات الذكرى الحادية عشر الثورة السابع عشر من فبراير، برئاسة وزير الشباب، وعضوية كل من: وزير الحكم المحلي، وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية.

وعضوية رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس ورئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية.

في حين نصت المادة الثانية على تشكيل اللجنة الفرعية الأمنية التي تتولى إعداد الخطة الأمنية والإشراف على تنفيذها، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعضوية: نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس فرع إدارة الاستخبارات العسكرية طرابلس، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، مدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي ومندوب عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ووفق المادة الثالثة من القرار، فقد جرى تشكيل اللجنة الفرعية الفنية، التي تتولى الإعداد والإشراف على البرامج الفنية والثقافية للاحتفال، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعضوية: رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، مدير عام قناة ليبيا الوطنية، مدير عام قناة ليبيا الرسمية ومدير عام قناة ليبيا الشبابية.

ونصت المادة الرابعة على تشكيل اللجنة الفرعية الخدمية، التي تتولى التجهيز والتهيئة للاحتفال، برئاسة رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس، وعضوية كل من: مندوب عن الشركة العامة للكهرباء، مدير مركز الطب الميداني والدعم، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، رئيس مجلس إدارة وكالة الجهود التطوعية للشباب ومندوب عن وزارة الداخلية.