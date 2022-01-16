القطراني يبحث أوضاع مؤسسة الكويفية للإصلاح والتأهيل ونزلاءها

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، في اجتماع موسع له بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية أوضاع المؤسسة، والنزلاء، وسبل توفير الاحتياجات اللازمة كالطعام والأدوية والمعدات الطبية.

وشدد القطراني، على أهمية ملف حقوق الإنسان، وعلى ضرورة وضع حد لمعاناة نزلاء المؤسسة، مضيفا بأنه سيتابع هذا الملف شخصياً مع وزارة العدل، والأجهزة المختصة للوصول إلى الحلول العاجلة لتحسين مستوى خدمات المؤسسة للنزلاء.

ولفت رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي، إلى أن هناك نقصا شديدا في المتطلبات اليومية للنزلاء وتجاوز السجن لقدرته الاستيعابية، الأمر الذي يتطلب التوسعة بشكل عاجل، بينما أكدت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن في اتصال هاتفي معها على هامش الاجتماع، استعداد الوزارة لتوفير ما تحتاجه المؤسسة، في حين أشار المحامي العام ببنغازي إلى ضرورة إحالة كافة طلبات الإجازات، والتشغيل للنظر فيها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لاتتم إلا عن طريق النيابة العامة.

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