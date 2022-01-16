النائب الأول حسين القطراني يطلع على سيّر عمل مؤسسة الإصلاح والتآهيل الكويفية

بنغازي 16 يناير 2022 (وال)- عقد النائب الأول لرئيس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني اليوم الأحد، اجتماعاً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية بحضور وكيلا وزارتي العدل والداخلية للشؤون الفنية والمحامي العام ببنغازي، ورئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، ووكيل نيابة مكتب المحامي العام المشرف على المؤسسة.

حيث تم خلال هذا الإجتماع الذي تمت الدعوة له من قبل سيادة النائب الأول، مناقشة أوضاع المؤسسة والنزلاء وسبل توفير الاحتياجات اللازمة كالطعام والأدوية والمعدات الطبية.

وقد استعرض رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي أوضاع السجناء والنقص الشديد في المتطلبات اليومية للنزلاء وتجاوز السجن لقدرته الاستيعابية الأمر الذي يتطلب التوسعة بشكل عاجل.

من جانبه، أكد السيد المحامي العام ببنغازي على ضرورة إحالة كافة طلبات الإجازات والتشغيل للنظر فيها، وأن هذه الإجراءات لاتتم إلا عن طريق النيابة العامة.

وقد تم خلال هذا الإجتماع التواصل مع وزير العدل من قبل السيد النائب الأول، وقد أكدت خلال هذا الإتصال أن الوزارة على إستعداد لتوفير كافة مايلزم للمؤسسة.

وللوقوف أكثر على أوضاع السجن والنزلاء؛ قام سيادته رفقة الحاضرين بزيارة ميدانية لعنابر المؤسسة ومعاينتها على أرض الواقع، والحديث مع النزلاء مباشرةً لمعرفة كافة الأمور التي يعانون منها كما تمت زيارة مستشفى المؤسسة والمطبخ لمعرفة مدى جاهزيتهن من عدمه لتقديم الخدمات للنزلاء واستيعاب عددهم.

وأكد السيد النائب الأول بأن ملف حقوق الإنسان ملف مهم جدًا وأنه يوليه إهتمامًا وحرصًا شديدين، كما أكد ايضًا على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة التي يعاني منها نزلاء المؤسسة، وأنه سيتابع هذا الملف شخصيًا مع وزارة العدل والأجهزة المختصة، للوصول إلى الحلول العاجلة لتحسين مستوى خدمات المؤسسة للنزلاء. (وال) ح س/ ر ت

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