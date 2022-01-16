دون وقوع أضرار بشرية.. الداخلية تؤكد فض النزاع المسلح قرب ميناء طرابلس

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العقيد عبدالمنعم العربي، فض النزاع المسلح الذي نشب قرب ميناء طرابلس البحري بطريق الشط في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح العربي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، “أنه لا توجد إصابات في صفوف المدنيين، كما لا توجد أضرار مادية”.

وأشار العربي إلى أنه تمت إعادة الحركة المرورية وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة شرطة المرور والنجدة، لافتا إلى أن الحركة المرورية اعتيادية جداً.

وأضاف العربي، أن التشكيلات التي حدث بينها اشتباك قرب الميناء لا تتبع وزارة الداخلية، لافتا إلى أن قوات الأمن تنتشر لضبط وحفظ الأمن في المدينة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مناوشات ورماية عشوائية في الهواء بين مسلحين قرب ميناء طرابلس البحري بطريق الشط، دون معرفة الأسباب.