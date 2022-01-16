أبو الغيط لستيفاني وليامز: لابد من تشجيع المؤسسات الليبية على إجراء الانتخابات

استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا، لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فإن مصدر مسؤول في الأمانة للجامعة العربية، قال إن اللقاء، الذي تم عقده اليوم الأحد، شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وشدد البيان، على أن الطرفين توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التي ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وأكد أبو الغيط، أن هناك أهمية للتنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة.

وأشار المصدر، إلى أن الأمين العام أكد ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.