أبو الغيط وويليامز يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

العنوان-القاهرة

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقاءً مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز؛ وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وشهد اللقاء الذي عقد، اليوم الأحد، توافقا حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية، إضافة إلى استمرار التشاور في المسارات الثلاث العسكرية والأمنية والاقتصادية بالنسق الذي كانت عليه قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات، والتي كانت مقررة في 24 من ديسمبر من العام الماضي.

وشدد أبو الغيط، على مواصلة التشاور والتنسيق حول ليبيا من أجل الوصول إلى مؤسسات منتخبة.

وأكد أبو الغيط على ضرورة تشجيع المؤسسات على تحمل مسؤولياتها تجاه الليبيين في هذه المرحلة التي وصفها بالمهمة والبالغة الدقة.