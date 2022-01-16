وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي يبحثان “تعزيز الديمقراطية” في ليبيا

بحث وزيرا الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن”، والفرنسي “جان إيف لودريان” الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية في ليبيا- حسب ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، مع 5 دول غربية أخرى قد أبدت استعدادها -في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي- لمحاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف- حسب ما أعربت عنه الدول الغربية آنذاك في بيان مشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن القوى الغربية أكدت عبر بيانها أيضاً أن “الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة موحدة تمثل الجميع معززةً لاستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها وتحقيق سيادتها الوطنية.

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