عيسى العريبي: هناك توافق كبير في معالجة المسار الدستوري

أكد عضو لجنة خارطة الطريق عيسى العريبي إنه “سيتم تقديم التقرير المبدئي للجنة في يوم 24 يناير”

وقال «العريبي» في تصريح لقناة ليبيا تنتخب، إن “هناك توافق كبير خصوصاً في معالجة المسار الدستوري”، معقبً؛ أنه “سيكون هناك لقاءات أخرى مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة لتوسيع قاعدة المشاركة”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا، كان قد صرح أن “اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب في 25 يناير الحالي، وما زلنا نحتاج إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية كونها مرحلة ثانية لاتخاذ عدة خطوات هامة”.

وأضاف في تصريحات صحفية، قائلاً: “اتضحت لدينا عدة مسارات لخارطة الطريق، وملامح الحل باتت واضحة، ومتفائلون بنتائج عملنا، واستطعنا الحصول على توافقات كبيرة بين الأطراف، والاستفتاء على الدستور لم يحسم بعد، وهو محور اللقاءات الجديدة”.