“الشؤون الاجتماعية” تعتزم إنشاء أندية ثقافية ترفيهية للمرأة والطفل

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع مديرة تمكين المرأة بالوزارة “زينب شعيب”، إعداد مقترح مشروع إنشاء نوادي اجتماعية ترفيهية تربوية ثقافية خاصة بالمرأة والطفل في كافة المدن والقرى الليبية-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة .

وجاءت مناقشة آلية تنفيذ المشروع أثناء استقبال الوزيرة لمديرة مكتب دعم وتمكين المرأة -ظهر اليوم الأحد- بديوان الوزارة في طرابلس، و ناقشتا أيضاً بحث تنظيم دورات تدريبية في كافة التخصصات لموظفات الديوان والوزارة والفروع داخل وزارة الشؤون الإجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تخلو تماماً من أندية خاصة بالنساء والأطفال إلا من خلال الأندية الرياضية التي لا تتيح إلا القلة منها مجالاً للمرأة في الرياضة أو الثقافة أو غيرها من نشاطات، وفي حالة تنفيذ الوزارة لمشروعها ستكون المرة الأولى في ليبيا التي تدشن فيها أندية من هذا النوع.

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