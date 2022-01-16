توقعات طقس ليبيا والأمطار والحرارة حتى يوم الاربعاء… أجواء شتوية وأمطار مستمرة

كشف خبراء ارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، حيث تستمر الأجواء الشتوية الباردة بالتأثير على معظم مناطق البلاد نتيجة تسرب بعض التبريد في طبقات الجو مع تكاثر للسحب المنخفضة وهُطول أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق الشمال الغربي ومناطق الخليج نتيجة تأثير تيارات شمالية غربية الى شمالية حيث تراوحت كميات الامطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية مابين 1-21ملم.

وبحسب التقرير يستمر تكاثر السحب المنخفضة خلال هذه الليلة ويوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع إحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الساحل وسهل الجفارة بالإضافة إلى وسط و شرق الجبل وقد تكون جيدة في بعض المناطق محلياً مع تشكل الضباب على مناطق الجبل الغربي.

ووفقا للتقرير تشهد الاجواء أيضاً أمطار خفيفة الى متوسطة متوقعة على مناطق سرت والخليج خلال اليوم ويوم الغد على فترات وتمتد إلى مناطق الساحل الشرقي خلال يوم الثلاثاء مع أجواء شتوية باردة خاصةً على مناطق الجبل الأخضر مع تشكل الضباب من حين إلى آخر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون كميات الأمطار المنتظرة بشكل عام تتراوح مابين 1-15ملم وقد تكون الكميات أعلى في بعض المناطق، في حين درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح على عموم المناطق الشمالية مابين 7°-16° وذلك خلال فترات الظهيرة للأيام القادمة وتنخفض خلال ساعات الليل على المرتفعات إلى حدود 3°-7°.

واشار التقرير إلى أن الأجواء باردة على عموم المناطق الوسطى والجنوبية مع تكاثر للسحب ليلة الإثنين ويوم الثلاثاء على دواخل سرت وُصولاً إلى هون والجفرة مع إحتمال هطول أمطار خفيفة بشكل عام، ودرجات الحرارة المتوقعة إجمالاً مابين 11°-16°، وتنخفض خلال ساعات الليل إلى حدود 0° على بعض المناطق الجنوبية وربما اقل مع تشكل الصقيع في بعض المناطق.