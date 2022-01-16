الخارجية تمثل ليبيا في اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي

بحث مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مع أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية مستجدات الوضع الوبائي في القارة الأفريقية.

الاجتماع الذي التأم بدعوة من رئيس جمهورية الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي، عبر تقنية زووم ناقش فيه الأطراف الاستعدادت لعقد اجتماعات قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير القادم، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب، وضرورة اتخاذ موقف أفريقي موحد للحد من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي للدول الأفريقية.

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