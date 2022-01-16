الدبيبة يصدر قرارا بتشكيل 4 لجان لتنظيم الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (11) لسنة 2022م بتشكيل 3 لجان عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لاحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

واللجنة الأولي هي اللجنة العليا للإشراف برئاسة وزير الباب وعضوية 9 أشخاص، اللجنة الفرعية الأمنية والإشراف على تنفيذيها برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات .

واللجنة الفرعية الفنية وتتولي الإعداد والإشراف على البرامج الفنية والثقافية للاحتفال برئياسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

واللجنة الفرعية الخدمية تتولي التجهيز والتهنئة للاحتفال برئاسية رئيس اللجنة التيسيرية لشركة الخدمات العامة طرابلس.