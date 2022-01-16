وزارة التعليم تمنع العقاب البدني والتحقير في حق تلاميذ المدارس

طالبت وزارة التربية والتعليم في تعميم لها وجهته إلى مديري مكاتب التعليم الأساسي بمراقبات التعليم في البلديات إلغاء العقاب البدني بالضرب أو النفسي بالشتم والتحقير على التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية وإن كانت محدودة .

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن الباب الثالث من لائحة تنظيم شؤون التعليم العام لسنة 2018 حدد قواعد تهذيب سلوك التلاميذ والطلاب بالتوجيه والإرشاد والجزاء.

وطلبت الوزارة من مديري المراقبات مخاطبة كافة المؤسسات التعليمية التابعة إليها بضرورة تفعيل العمل باللائحة ونشر وتوضيح نصوصها في لوحة الاعلانات لجميع التلاميذ والطلاب والمعلمين والابتبعاد عن العقاب الجماعي والفردي بالضرب أو بالشان والتحقير، وقالت إن هذا الأمر يعد من وجهة نظر تربوية غير مقبول ولايؤسس لتكوين شخصية التلميذ وإعداده الإعداد الجيد مستقبلاً، كما شددت الوزارة في ذات الوقت على أنها لا تقبل أي تصرفات تجاه المعلمين من قبل الطلاب تؤدي إلى المساس بكرامتهم وشرفهم المهني.

وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل لائحة التعليم المشار إليها بالخصوص تستبدل العنف المتفشي بالمؤسسات التعليمية باستخدام طرق عقابية أخرى منها الطرد واستدعاء ولي أمر التلميذ والتعهد مرتين فقط ومن ثم إيقافه عن الدراسة.

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