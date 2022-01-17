القطراني: ملف حقوق الإنسان ملف مهم جداً

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الأحد إجتماعاً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية بحضور وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والمحامي العام ببنغازي ورئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ووكيل نيابة مكتب المحامي العام المشرف على المؤسسة.

وتم خلال هذا الإجتماع الذي تمت الدعوة له من قبل القطراني، مناقشة أوضاع المؤسسة والنزلاء وسبل توفير الاحتياجات اللازمة كالطعام والأدوية والمعدات الطبية.

وقد استعرض رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي أوضاع السجناء والنقص الشديد في المتطلبات اليومية للنزلاء وتجاوز السجن لقدرته الاستيعابية الأمر الذي يتطلب التوسعة بشكل عاجل .

ومن جانبه أكد المحامي العام ببنغازي على ضرورة إحالة كافة طلبات الإجازات والتشغيل للنظر فيها مؤكداً أن هذه الإجراءات لاتتم إلا عن طريق النيابة العامة

هذا وقد تم خلال هذا الإجتماع التواصل مع معالي وزيرة العدل من قبل القطراني، وقد أكدت خلال هذا الإتصال أن الوزارة على إستعداد لتوفير كافة مايلزم للمؤسسة، وللوقوف أكثر على أوضاع السجن والنزلاء قام القطراني أعلاه بزيارة ميدانية لعنابر المؤسسة ومعاينتها على أرض الواقع والحديث مع النزلاء مباشرةً لمعرفة كافة الأمور التي يعانون منها كما تمت زيارة مستشفى المؤسسة والمطبخ لمعرفة مدى جاهزيتهن من عدمه لتقديم الخدمات للنزلاء واستيعاب عددهم.

وقد أكد القطراني، بأن ملف حقوق الإنسان ملف مهم جداً وانه يوليه إهتماماً وحرصاً شديدين ، كما أكد ايضاً على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة التي يعاني منها نزلاء المؤسسة وانه سيتابع هذا الملف شخصياً مع وزارة العدل والأجهزة المختصة للوصول إلى الحلول العاجلة لتحسين مستوى خدمات المؤسسة للنزلاء.