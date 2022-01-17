وكالة أمريكية: ليبيا الخامسة عالميا باحتياطات النفط الصخري

ذكرت وكالة الطاقة الأمريكية، أن ليبيا تحتل المركز الخامس عالميا في احتياطات النفط الصخري بعد أن ارتفعت احتياطاتها من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل.

وتابعت الوكالة في تقرير لها، يأتي تصنيف ليبيا بعد روسيا وأمريكا والصين والأرجنتين، ويقع هذا المخزون الضخم من النفط الصخري شمال غرب البلاد وجنوبها الغربي.

وأوضحت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني أن الكمية الجديدة تضاف إلى المخزون لترفع العمر الافتراضي لإنتاج النفط الليبي من 70 عاما إلى 112 عاما، بعد الإعلان عن أن الاحتياطي الليبي من النفط المخزون بالصخور والقابل للاستخراج بالتقنيات الحالية يبلغ 26 مليار برميل.

وكشفت الوكالة ارتفاع احتياطات الغاز الليبي إلى ثلاثة أضعاف، من 55 تريليون قدم مكعب إلى 177 تريليون قدم مكعب، وذلك بإضافة 122 تريليون قدم مكعب من الاحتياطي القابل للاستخراج من الصخور.

وتتصدر ليبيا الدول العربية في احتياطياتها من النفط الصخري، متفوقة على كل من الجزائر ومصر وتونس، بـ26 مليار برميل قابلة للاستخراج، واحتياطي إجمالي يقدر بـ613 مليار برميل.