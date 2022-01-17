فنوش: الأموال التي يتلقاها أعضاء هيئة الدستور من أكبر عمليات الفساد والنصب المؤسسي

انتقد عبد الحكيم فنوش، الكاتب والسياسي الليبي المقيم في باريس، أعضاء الهيئة الدستورية، بسبب تلقيهم أموالاً تقدر بالملايين رغم تسليمهم مسودة الدستور قبل 4 سنوات.

وقال فنوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أعضاء هيئة الدستور وحتى هذه السنة يتحصلون على عطايا بالملايين تحت مسمى مرتبات، بالرغم من تسليمهم لمسودتهم المعيبة منذ أكثر من 4 سنوات”.

وأضاف فنوش:” أن هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الفساد والنصب المؤسسي ولا زالوا يصرون على البقاء بلا شرعية قانونية بغية استمرار النهب بلا حياء و لا شعور بذنب، متابعا:” أي وقاحة”.