وزيرة العدل تعمم خطابا بعدم التعامل مع نعمان الشيخ وأسامة أبوراس

عممت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، خطابا، على الجهات القضائية التابعة لها، بعدم التعامل مع منتحلي صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ وأسامة الضاوي أبوراس.

وطالبت الجهات التنفيذية والرقابية تحمل المسئولية القانونية لكل من يستمر في التعامل مع المتهمين المذكورين في خطاب مدير مكتب وزيرة العدل عبدالله علي المريمي.

وجاء نص الخطاب:” نحيل إليكم صورة ضوئية من خطاب النائب العام المؤرخ بتاريخ 29/12/2021 والمتضمن الإفادة عن ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق في القضية رقم 187/2021 باب بن غشير، وتقديم المتهمين أسامة أسامة أبو راس ونعمان محفوظ محمد الشيخ، إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للوصف والقيد المدرجين بقرار الاتهام”.

وكان النائب العام الصديق الصور، قد وجه خطابا، في نهاية الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استجواب المتهمين نعمان الشيخ وأسامة الضاوي أبوراس بشأن انتحالهما صفة رئيس هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف النائب العام، في خطابه وقتها، أنه وجه تهمة الكسب غير المشروع للمتهمين، كما واجها تهما بممارسة مقتضيات وظيفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من غير أن تكون لهما الصفة الشرعية وفقا للقانون.

ولفت النائب العام، إلى أن التحقيقات انتهت إلى إحالتهما إلى محكمة الاستئناف طرابلس دائرة الجنايات لمعاقبتهما.